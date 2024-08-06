Kirada yükseliş son gaz sürüyor

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla ağustos ayı için kira zam sınırı yüzde 65.93 oldu. Bu oran haziranda yüzde 25, temmuzda yüzde 65.07 olmuştu. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre temmuzda ortalama kira artışları aylık yüzde 2, yıllık yüzde 47 oldu.

Aylıkta en yüksek artış yüzde 11.3 ile Edirne’de görülürken yıllık en yüksek artış ise yüzde 114.5 ile Erzurum’da oldu.

Yüzde 25 sınırı varken yüzde 100’ü geçen zamlar yapıldığını hatırlatan Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Zam sınırının kaldırılmasının sektörü pozitif etkileyeceğini ve kira artış hızını azaltmada ekili olacağını düşünüyorum. Fakat hem gayrimenkul satış hem de kira değerlerinde artışın önüne geçmenin asıl ve kalıcı yöntemi konut üretiminin ihtiyacı karşılayacak seviyeye çıkması olacaktır” dedi.

Enflasyondaki artışla kiraların da artışı sürdüreceğini söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam ise şöyle konuştu:

“Yıllık enflasyon oranı düşüyorken kira sınırının artması kiracıları zor durumda bırakacaktır. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 15 bin liraya ev kiralayan bir tüketiciye yapılacak zam oranı 9 bin 900 lira olacaktır. Kiralarda fiyatların düşmesi yönünde çok kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kiralık konut üretimine özellikle sosyal konut tarafına yönelik çalışmalar yapılması çok önemlidir.”