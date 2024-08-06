Kirada yükseliş son gaz sürüyor

Konut kiralarında iki yıldır uygulanan yüzde 25 kira sınırlamasının kaldırılmasının üzerinden bir ay geçti. Kira artışları hızlanarak devam etti. Yıllık enflasyonda düşüş beklentisine giren kiracılar hayal kırıklığı yaşadı.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00
Kirada yükseliş son gaz sürüyor
Abone Ol google-news

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasıyla ağustos ayı için kira zam sınırı yüzde 65.93 oldu. Bu oran haziranda yüzde 25, temmuzda yüzde 65.07 olmuştu. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre temmuzda ortalama kira artışları aylık yüzde 2, yıllık yüzde 47 oldu. 

Aylıkta en yüksek artış yüzde 11.3 ile Edirne’de görülürken yıllık en yüksek artış ise yüzde 114.5 ile Erzurum’da oldu. 

Yüzde 25 sınırı varken yüzde 100’ü geçen zamlar yapıldığını hatırlatan Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Zam sınırının kaldırılmasının sektörü pozitif etkileyeceğini ve kira artış hızını azaltmada ekili olacağını düşünüyorum. Fakat hem gayrimenkul satış hem de kira değerlerinde artışın önüne geçmenin asıl ve kalıcı yöntemi konut üretiminin ihtiyacı karşılayacak seviyeye çıkması olacaktır” dedi. 

Enflasyondaki artışla kiraların da artışı sürdüreceğini söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam ise şöyle konuştu: 

“Yıllık enflasyon oranı düşüyorken kira sınırının artması kiracıları zor durumda bırakacaktır. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 15 bin liraya ev kiralayan bir tüketiciye yapılacak zam oranı 9 bin 900 lira olacaktır. Kiralarda fiyatların düşmesi yönünde çok kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kiralık konut üretimine özellikle sosyal konut tarafına yönelik çalışmalar yapılması çok önemlidir.”


Konut haberleri kira haberleri kiracı haberleri kiralık haberleri

İlgili Haberler

Sultangazi'de gurbetçiye kiracı şoku: Daireyi çöp eve çevirip 100 bin lira zarar verip kaçtılar

Sultangazi'de gurbetçiye kiracı şoku: Daireyi çöp eve çevirip 100 bin lira zarar verip kaçtılar
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? Ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? Ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut kira zam oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut kira zam oranı belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler