Kirada 'zam sınırı' kalkıyor mu? Merkez Bankası'ndan dikkat çeken mesaj

Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:25

Güncelleme: 04.05.2024 - 10:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Nisan tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı.

PPK özetinde, konut kiralarında uygulanan yüzde 25 tavan zam uygulamasıyla ilgili dikkat çeken mesajlar yer aldı.

Bilindiği üzere, konut kiralarında yüzde 25'lik tavan zam uygulaması, 2 Temmuz 2024'te sona erecek.

2022'de 1 yıllığına yürürlüğe giren uygulama, 2023'te 1 yıl daha uzatılmıştı. Zam sınırının devam edip etmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

"YAKIN GELECEKTE YÜRÜRLÜKTEN KALKACAK"

PPK toplantı özetinde yer alan raporda, "Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili Para Politikası Kurulu toplantı özetinde şunlar kaydedildi:

"Yıllık kira enflasyonu yüksek bir seviyede seyrini sürdürürken, Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler kira artış oranında şubat ayında başlayan yavaşlamanın nisan ayında devam edeceğini ima etmektedir. Öte yandan, konut fiyatları yıllık artışı şubat itibarıyla yüzde 58,3 seviyesine gerileyerek yıllık tüketici enflasyonunun altında kalırken, mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler bu kalemdeki aylık artışın da son aylarda önemli ölçüde yavaşladığına işaret etmiştir. Konut fiyatlarındaki bu durumun, ilerleyen dönemde kira enflasyonunu sınırlayacak bir unsur olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir."

SINIR KALKARSA NASIL HESAPLANACAK?

Uygulamaya devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse, kira zamları önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanacak.

Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına göre; mayıs ayında uygulanacak oran yüzde 59.64 olarak gerçekleşti. Yani bu ay yüzde 25 sınırı olmasaydı tavan oran olarak yüzde 59.64 uygulanacaktı.