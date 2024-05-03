Kiralarda tavan zam oranı belli oldu

Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:19

Güncelleme: 03.05.2024 - 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69,80 aylık yüzde 3,18 arttı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından mayıs ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.

Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,64 oldu.

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.