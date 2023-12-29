O uygulama rafa kaldırılıyor! Kira sözleşmesinde yeni dönem

Yayınlanma: 29.12.2023 - 14:43

Güncelleme: 29.12.2023 - 14:43

Son dönemde ev sahibi-kiracı kavgalarının en büyük sebebi fiyat anlaşmazlığı büyüyor.

Bazı ev sahipleri çok yüksek rakamlar isteyip sözleşme şartlarına uymamak için de pek çok yol deniyor.

BÖLGEDEKİ KİRA FİYATLARI HARİTALANDIRILACAK

Bakanlık bu duruma el attı ve e-kontrat uygulamasının devreye alınması için düğmeye basıldı. Artık tarafların kira anlaşması e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Eski nesil kira kontratları, e-kontrat sisteminin gelmesiyle birlikte rafa kalkacak. Bu düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin de kiracıların da hakları korunacak. E-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerine geçecek.

Ekonomim'de yer alan habere göre, e-kontrat sistemiyle birlikte bir bölgedeki kiralık dairelerin fiyatları haritalandırılacak.

Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.