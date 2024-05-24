Kiralarda yüzde 25 artış sınırı kaldırılınca konuttaki istisna tutarı da değişecek: İktidar vergi peşinde

Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:54

Güncelleme: 24.05.2024 - 12:54

Geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut kiralarında iki yıldır süren yüzde 25’lik artış sınırının devam etmesi için bir neden görmediğini ve devam etmesi için bir çalışma yapılmadığını açıkladı.

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, konut kira artışlarında yüzde 25 sınırını kaldırmaya hazırlanan iktidarın, “vergiyi artırma peşinde” olduğunu söyledi. Konut kira gelirlerindeki istisna tutarına işaret eden Hamzaçebi, yüzde 25 sınırının kaldırılması ile birlikte vergi gelirinde artış olacağını vurguladı.

Hamzaçebi, iktidarın tasarruf paketi ile memurların anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile korunan toplu sözleşmeden kaynaklanan kazanımlarına göz diktiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in şimdi de 2 yıldır uygulanan ve 1 Temmuz 2024’te sona erecek olan meskenlerde kira artış sınırının yüzde 25 olarak devam etmesine gerek olmadığını açıkladığına işaret eden Hamzaçebi, şunları kaydetti:

“Lojmanların kirasının artırılması ve konutlarda kira artış sınırının kaldırılması emekçiye iki yönlü darbe vurmuş olacak. Bakan, konut kira gelirlerinden alınan vergiyi artırmanın peşinde. Bilindiği üzere konut kira gelirlerine uygulanan istisna tutarı her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor. Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir.”

Hamzaçebi, 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 58.46 olarak belirlendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“2025 yılı için yeniden değerleme oranının ise, kira artış oranı olan yüzde 25’in çok üzerinde olması beklenmektedir. Dolayısıyla yüzde 25 artışın serbest bırakılması bir yandan vergi gelirini artıracak diğer yandan asgari ücretlinin, emeklinin, memurun gelirini hissedilen enflasyon oranında artırmadıkça bu kesim daha da yoksullaşacak.

Hükümet lojman, kreş, misafirhane, sosyal tesis yapacak yerde hepsini elden çıkarmanın peşinde. Kaş yaparken göz çıkartmış olacaklar.”

Büro-İş Sendikası olarak tasarruf genelgesinin memurların haklarını budayan maddelerinin iptali için dava açacaklarını söyleyen Hamzaçebi, “Kazanılmış haklarımıza dokundurtmayız” dedi.