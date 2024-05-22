Kira fiyatları zirve yaptı: Konut krizi nasıl çözülecek?

İktidarın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” diyerek genel kabul görmüş ekonomi politikalarının tersine bir politika izlemesi sonrası son üç yılda enflasyon rekor seviyelere ulaştı.

Heterodoks politikalara paralel olarak kira fiyatları zirveye tırmandı.

İki yıl önce kira artışlarına yüzde 25 tavan zam sınırı getirilirken düzenlemenin temmuz ayında sona ermesi bekleniyor.

Uygulamanın yürürlükten kaldırılması halinde kira fiyatlarında zam oranı son 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce ise konuya dair, "Yüzde 25 kira artışının kaldırılması konut krizini çözmez. Sadece piyasa mekanizmalarıyla vatandaşlarımızın konut hakkını koruyamayız" şeklinde konuştu.

Gökce, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

??Yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılması konut krizini çözmez. Sadece piyasa mekanizmalarıyla vatandaşlarımızın konut hakkını koruyamayız.



??Bugün çalışanlar, emekliler, dar ve orta gelirliler için kiralık konut bulmak krize dönüştü. İstanbul'da ortalama konut kirası 19 bin… pic.twitter.com/8rH0YpLaVB