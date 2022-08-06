Kiralık daire fiyatları akıl almaz seviyelerde: Sancaktepe'de de barınılamıyor!

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:23

Yakın tarihimizde yaşanan en büyük kira ve emlak krizi bütün yıkıcılığıyla devam ederken ilk olarak İstanbul'da nisan ayında platformlar tarafından yayımlanmaya başlayan Kiralık Konut Raporu'na Sancaktepe ilçesi de dahil oldu.

Yaşamı tehdit eder hale gelen konut krizi karşısında milyonlarca yurttaş bir başına bırakılmış durumda. Sarıgazi Halkevi, Sancaktepe ilçesi genelinde kiralık daire ilanlarını araştırdı.

Araştırma kapsamında 25.06.2022 ile 25.07.2022 tarihleri arasında sahibinden.com'da yer alan toplam 350 ilan incelendi. Buna göre İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ortalama ev kiralarının 8.189 TL olduğu tespit edildi. Büyükşehirlerde merkezden dışarıya kira göçü başladığı yönündeki haberlerin sayısı her geçen gün artarken Sancaktepe’deki tablo da konut krizinin kentin her köşesine ulaştığını kanıtladı.

ASGARİ ÜCRETLİNİN MAAŞININ TAMAMI NEREDEYSE KİRAYA

Sarıgazi Halkevi tarafından “Sancaktepe'de yaşayanların büyük bir bölümünün ya asgari ücretle çalıştığını yada işsiz olduğunu” dile getirildiği araştırmada Sancaktepe'de 5.000 TL altı sadece 78 ilan bulunuyor. 78 ilandan 56 tanesi 4 bin TL ve 5 binTL aralığında. 22 tanesi ise 2.500 TL ve 4.000 TL aralığında. Bu ilanlarda yer alan konutların birçoğu ise insanca yaşam koşullarından oldukça uzak.

Sarıgazi Halkevi, Sancaktepe ilçesinde düzenli olarak kira raporunu yayımlamaya devam edeceğini belirtti.