Kiralık evlerin metrekare fiyatı uçuşa geçti! Bakan Murat Kurum'dan açıklama

27 Mayıs 2022 Cuma, 23:00

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) çalışmasına göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı nisan ayında yüzde 182,7 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 48,5 TL’ye yükseldi.

Çalışmaya göre yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 140, Ankara’da yüzde 133,9, İzmir’de ise yüzde 110,8 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 60 TL’ye, Ankara’da 29 TL’ye, İzmir’de ise 38,3 TL’ye yükseldi.

BETAM'ın çalışmasında şöyle denildi:

Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde artmıştır. İlk kez geçen ay yayınladığımız kiralık konut talep göstergesi geçen aya kıyasla yüzde 6 geride olmasına rağmen talep halen güçlü bir seviyededir. Kiralık konut arzını ölçtüğümüz kiralık ilan sayısı ise ülke genelinde, İstanbul’da ve Ankara’da düşerken, İzmir’de yükselmiştir. Bununla birlikte, kiralık ilanların ne kadarının kiralandığını gösteren kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı da geçtiğimiz aya göre ülke genelinde ve üç büyük ilde düşmüştür. Kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azalmıştır.

KURUM: KİRA ARTIŞLARIYLA İLGİLİ 10-15 GÜN İÇİNDE BİR DÜZENLEME MECLİS'E GELEBİLİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'de canlı yayınında soruları yanıtladı. Kira oranlarındaki artışlarla ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını belirten Kurum, konunun 10-15 gün içinde Meclis'e getirileceğini belirtti.

Kurum, "Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir. Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

