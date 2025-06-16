Kirazın tanesi 10 lira: Ekonomi politikaları 'meyvesini' veriyor!

Ekonomi yönetimindeki hatalar nedeniyle kontrolden çıkan enflasyon, milyonlarca çalışan ve emeklinin düşük zamlarla geçim mücadelesi vermesine neden oldu. Yaşanan bu süreç, ülkede derin bir yoksulluk dalgasını beraberinde getirdi.

ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ TEZGAHLARA ZAMLI YANSIDI

Kış aylarında yaşanan don felaketi, Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinde üretimi ciddi oranda etkiledi. Rekoltenin neredeyse yarı yarıya düştüğü şehirlerde, yaz aylarında beklenen yüksek fiyatlar tezgahlarda kendini göstermeye başladı.

KİRAZIN TANESİ 10 LİRA!

Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur, kentte satışa sunulan kirazın fiyatına dikkat çekti. Sungur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AKP’nin Türkiye’sinde meyve artık altın değerinde. Yakında “çeyrek muz”, “yarım zeytin” dönemine de geçeriz. Bu halk bunu hak etmiyor!" ifadelerini kullandı.

Gündem olan görselde, Napolyon kirazının tanesinin 10 liradan satıldığı görüldü. Yurttaşlar bu görüntüyü paylaşarak, "Her şeyi anlatan fotoğraf" yorumlarıyla ekonomik tabloya tepki gösterdi.