Kırmızı et fiyatları Ramazan ayında sabitlenecek: Fiyat listesi belli oldu!

İstanbul ve Ankara’da ramazan ayı öncesinde gıda fiyatlarına yönelik önemli bir adım atıldı. Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında imzalanan protokol kapsamında, PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının ramazan ayı sonuna kadar sabitleneceği açıklandı.

İSTANBUL’DA RAMAZAN BOYUNCA FİYAT SABİTLEME

İstanbul Perakendeciler Derneği tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal’ın değerlendirmelerine yer verildi. Kartal, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yürütülen protokol doğrultusunda, bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar İstanbul’un tüm ilçelerinde tüketicilere uygun fiyatlı kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

Kartal, "Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Tereyağı fiyatlarının da ramazan sonuna kadar sabitlendiğini kaydeden Kartal, bu ürünün 384 TL seviyesinden tüketiciyle buluşturulacağını aktardı. Yerel marketlerin farklı ürün gruplarında yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme uygulamalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı hedeflediklerini vurguladı.

Mart 2023’ten bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul’daki hanelere uygun fiyatlı et ulaştırıldığını belirten Kartal, ramazan döneminde de bu yaklaşımın devam edeceğini dile getirdi.

Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yıl boyunca yerel marketler olarak yaptığımız çeşitli kampanyalarla tüketicimizi fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımak istiyoruz. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyorum.

Et ve Süt Kurumu protokolü kapsamında kampanyaya dahil olan üye marketlerde ramazan ayı sonuna kadar dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL, tereyağı 384 TL fiyatla satışa sunulacak.

Söz konusu ürünler; Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye sunuluyor.

ANKARA’DA DA BENZER UYGULAMA DEVREDE

Ankara cephesinde de benzer bir uygulama hayata geçirildi. Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, yazılı açıklamasında fiyat sabitleme kararının, ramazan ayı öncesinde artan gıda talebi ve piyasa koşulları dikkate alınarak, vatandaşın alım gücünü korumak amacıyla uygulamaya alındığını belirtti.

Et ve Süt Kurumu ile yaklaşık üç yıldır sürdürülen protokol sayesinde, piyasa dalgalanmalarına rağmen vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ete erişiminin sağlandığını ifade eden Gülhan, "Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Gülhan, ramazan ayı sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında; Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerinin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiğini aktardı.

Uygulamanın temel amacının ramazan döneminde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, erişilebilir gıda arzını sürdürmek ve tüketici lehine piyasa dengesini korumak olduğunu vurgulayan Gülhan, bu doğrultuda gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Et ve Süt Kurumu tarafından piyasaya arz edilen ve ramazan ayı sonuna kadar geçerli olacak sabit fiyatlar şöyle sıralandı, kıyma 485 TL, kuşbaşı 510 TL, tranç 535 TL, kontrafile 900 TL, antrikot 1.000 TL, bonfile 1.200 TL, tereyağı 384 TL.