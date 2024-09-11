Kırsaldaki kadınların geçim kaynağı: Köylü Pazarı
Muğla'nın kırsal mahallelerinden gelen kadınlar, tarhana, turşu, salça ve sebze gibi doğal ürünleri 'Köylü Pazarı'nda satışa sunuyor. Yaz aylarında haftanın 5 günü açılan pazar, yurttaşlardan büyük ilgi görüyor.
Muğla'nın çeşitli kırsal mahallelerinden gelen kadınlar, tarhanadan turşuya, salçadan sebzelere kadar geniş bir yelpazede doğal ürünleri pazar tezgâhlarına taşıyor. Yurttaşlardan büyük ilgi gören 'Köylü Pazarı' yaz aylarında haftanın 5 gününde ürünlerin satışı yapılıyor.
Pazarda sergilenen ürünler arasında tarhana, domates, biber, patlıcan, turşu, salça, börülce, fasulye gibi sebzeler ve yerel lezzetler dikkat çekiyor. Bu ürünler, köylerdeki geleneksel yöntemlerle, katkısız ve doğal yollarla üretiliyor. Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesi'nden Hümayun Demircan, bu pazarda ürünlerini sergileyen kadınlardan biri. Kendi üretimi olan Muğla tarhanası, un tarhanası, erişte, nişasta, ıhlamur, yumurta, biber ve zeytin gibi ürünleri pazara getiren Demircan, tüketicilerden büyük ilgi gördüklerini belirtti.
'KENDİ YETİŞTİRDİĞİMİZ VE HAZIRLADIĞIMIZ ÜRÜNLER'
Demircan, “Bu ürünlerin hepsini kendim üretiyorum. Muğla tarhanası, un tarhanası, erişte, nişasta, ıhlamur, yumurta, biber ve zeytin gibi kendi yetiştirdiğimiz ve hazırladığımız ürünleri pazarda sergiliyoruz. Hem üretmek hem de bu doğal ürünleri insanlara sunmak çok keyif verici” dedi.
Menteşe pazarında, özellikle doğal ve katkısız ürünlere olan talep son yıllarda giderek artıyor. Yerel halkın yanı sıra çevre ilçelerden ve şehirlerden gelen ziyaretçiler de pazardaki bu ürünleri tercih ediyor. Köylü kadınların ürettikleri doğal ürünler, hem sağlıklı beslenmek isteyenler için alternatif sunuyor hem de Muğla'nın yerel değerlerini tanıtıyor.
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