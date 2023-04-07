Kış lastiği zorunluluğunun kalkmasıyla oto lastikçilerde hareketlilik başladı

Türkiye’de ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erdi. Oto lastikçilerde hareketlilik başlarken, uzmanlar sıcak havalarda kış lastiği kullanımının kazalara sebebiyet verebileceğini söylüyor.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 07:00
Kış lastiği zorunluluğunun kalkmasıyla oto lastikçilerde hareketlilik başladı
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Ticari faaliyet sürdüren araçlarda 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği zorunluluğu, 5 aylık sürecin ardından 1 Nisan’da sona erdi. Ticari ve hususi araçlarında kış lastiğini söktürmek ve yaz lastiğine dönen yurttaşlar oto lastikçilerde hareketlilik oluşturuyor.

"YAKIT TÜKETİMİNE ZARARLI"

Sinop Küçük Sanayi Sitesi’nde oto lastik tamircisi Hasan Üçüncüoğlu, yaz mevsiminde kış lastiğinin kazalara daha çok sebebiyet verdiğini belirterek, “1 Aralık’ta başlayan kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan itibarıyla kalktı. Şimdi araçlar lastik değiştirmeye geliyor sürekli, bizde de yoğunluk oluyor haliyle. Kış lastiği yazın sürüşte, güvenlikte ve konforda sıkıntı yaşatabiliyor. Bu nedenle müşterilerimiz geliyor, lastiklerini yazlıklarla değiştiriyorlar. Yakıt tüketimine zararı olduğu gibi fren mesafesini uzatıyor, kazaya sebebiyet verebiliyor. Yaz lastiğiyle yaz şartlarında 100 kilometrelik hızla durduğumuz mesafede kış lastiği duramıyor, dolayısıyla kaza yapma riskini arttırmış oluyoruz” diye konuştu.

Araçlarının kış lastiğini değiştirdiğini söyleyen Fuat Dağ, “Yaz lastiğimizi taktık, kullanıyoruz. Çok yumuşak olduğu için, soğukta bile yumuşak kaldığı için o lastik yazın bile hem daha çabuk eriyor hem de sulu zeminlerde çok kaygan oluyor. O yüzden kış lastiğini yazın kullanmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.


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