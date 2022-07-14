14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı perakende satış endekslerini açıkladı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.3 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 7.8 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 139.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 98.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 138.2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 235.0 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro ise 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10.7 arttı.