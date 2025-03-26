Kısa Çalışma Ödeneği bayramdan önce yatacak mı? KÇÖ erken mi yatıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği bayramdan önce yatacak mı? KÇÖ erken mi yatıyor?

Kısa Çalışma Ödeneği bayramdan önce yatacak mı? KÇÖ erken mi yatıyor?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği bayramdan önce yatacak mı? KÇÖ erken mi yatıyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışanın işten çıkarılmasının önüne geçmek, istihdamı korumak için sağlanan kısa çalışma ödeneği nisan ayı için erken hesaplara geçecek. Ödemeden faydalananlar 28 Mart tarihinde bankadan veya PTT'den ücretlerini tahsil edebilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

İşçinin çalışamadağı dönem için sağlanıyor. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları gözönünde bulundurularak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık brüt asgari ücret tutarının % 150’sini geçmez.


Etiketler: #ne zaman #kısa çalışma ödeneği

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