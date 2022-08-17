Kısa dönem araç kiralamaya olan talep yüzde 32 arttı
Oto kiralama şirketi Garenta, 2022 Ocak – Temmuz dönemine ait verilerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2022 Ocak – Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 daha fazla araç kiralandı.
Araç kiralama şirketi Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, "Garenta olarak 24 marka ve 99 farklı modelden oluşan 7500 adedin üzerindeki geniş araç filomuzla araç kiralamak isteyen herkese müşteri odaklı anlayışımızla hizmet sunmaya devam ediyoruz. 2022 yılı sonunda bayi sayımızı 80’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yılın ilk yedi aylık dönemini değerlendirdiğimizde Garenta bayileri, mobil uygulamamız ve web sitemizden yapılan kiralama sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32,4 arttı. Yine bu yılın Haziran ve Temmuz aylarını kıyasladığımızda bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 6’lık bir artış var. Kısa dönem araç kiralama sektöründe yaz ayları talebin en çok arttığı dönem. Bu yıl yüksek talebin Eylül ayının sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" dedi.
KİRALAMA GÜN SAYISINDA DA ARTIŞ VAR
Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı ayrıca, ‘2021 yılı Ocak – Temmuz döneminde 5,4 olan ortalama kiralama gün sayısı bu yılın aynı döneminde 5,6’ya yükseldi. Bu yılın ve geçen yılın Haziran ve Temmuz aylarını değerlendirdiğimizde ise geçen yıl 5,3 olan ortalama kiralama gün sayısı bu yılın aynı döneminde 6,1 olarak gerçekleşti’ şeklinde konuştu.
Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı
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