Kısa vadeli dış borç stoku martta arttı

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 0,1 artışla 175,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 51,6'sını dolar, yüzde 22,1'ini Euro, yüzde 10,6'snıı TL ve yüzde 15,7'sini diğer döviz cinslerinden oluştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:06
Kısa vadeli dış borç stoku martta arttı
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 0,1 artışla 175,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN BORÇ STOĞU ARTTI

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 artışla 71,2 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,7 azalarak 58,2 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 21 artarak 15,3 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,1 azalarak 19,2 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 2 düşüşle 20,3 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 8,9 yükselişle 16,5 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 azalarak 51,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCUNDA ARTIŞ

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre yüzde 9,3 artarak 37,7 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 2,8 azalarak 91,8 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,2 azalarak 90,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 2,7 artarak 79,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 mart sonu itibarıyla 4,3 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 604 milyon dolar oldu.

BORÇ STOĞUNUN ÇOĞUNLUĞU DOLAR

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 51,6'sı dolar, yüzde 22,1'i euro, yüzde 10,6'sı TL ve yüzde 15,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,1, Merkez Bankasının yüzde 19,8, özel sektörün ise yüzde 57,1 paya sahip olduğu görüldü.


merkez bankası haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haberleri Dış Borç haberleri dış borç stoku haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktı

Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin ailesi ve kız arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktı
Karar verildi: Dilan-Engin Polat çifti tahliye oluyor mu?

Karar verildi: Dilan-Engin Polat çifti tahliye oluyor mu?
Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi

Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 17 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 17 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı
28 Şubat'ta tutuklu komutanların cezaları kaldırıldı: 5 komutan tahliye edilecek!

28 Şubat'ta tutuklu komutanların cezaları kaldırıldı: 5 komutan tahliye edilecek!
Reklam üzerinden lüks daire satışı vurgunu

Reklam üzerinden lüks daire satışı vurgunu
Erdoğan'dan patronlara 'ortak'lık mesajları: Yine 'gemi'den seslendi

Erdoğan'dan patronlara 'ortak'lık mesajları: Yine 'gemi'den seslendi
Savaş gemisi TCG Zıpkın halkın ziyaretine açıldı

Savaş gemisi TCG Zıpkın halkın ziyaretine açıldı