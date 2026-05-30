Kişi başına tüketim 39 kilo

Süt ve süt ürünleri hem temel bir gıda hem önemli bir ihracat kalemi olarak Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.

Bu kapsamda 1 Haziran Dünya Süt Günü öncesi açıklama yapan isimlerden Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, iç tüketimdeki yetersizliğe dikkat çekti. Türkiye’de kişi başına yıllık süt tüketiminin yaklaşık 39 kilogram olduğunu, bu oranın AB ülkeleri ile ABD’de ise 120 kilograma ulaştığını vurgulayan Yiğitbaşı, şöyle konuştu: “Oysa süt ve süt ürünleri, yaşamın her evresinde tüketilmesi önerilen çok önemli bir gıda. Verilere göre her bireyin 70 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam sürebilmek için günde 2-3 bardak süt tüketmesi öneriliyor. Biz de farklı damak tatlarına yönelik ürünleri piyasaya sunuyor, yurtdışı pazarlara açılarak süt çiftçisinin emeğini hemen her coğrafyada her yaştan insanla buluşturmak için çalışıyoruz.”

POTANSİYEL YÜKSEK

AA’ya konuşan Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Can Sağlık ise ihracat haritasına bakıldığında en büyük pazarın Ortadoğu ve Asya ülkeleri olduğunu belirtti. Sağlık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhracatta öne çıkan diğer önemli pazarlarımız ise Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika ülkeleri. Süt ve süt ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı ülkeyiz. Türkiye olarak 2025’te 213 bin 76 ton süt ve süt ürünleri ihracatı gerçekleştirdik ve karşılığında 480.6 milyon dolar gelir elde ettik. Diğer taraftan 89 milyon dolar karşılığında 17.4 bin tonluk ithalat yapıldı. Bu sektöründe Türkiye’nin çok daha fazla ihracat potansiyeli var.”