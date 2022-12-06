KİT'lere 1044 kadro

06 Aralık 2022 Salı, 10:35

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Malzeme Ofisi merkez teşkilatında 10 şube müdürü, 15 mühendis, 2 eczacı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 1 hukuk müşaviri, 16 daire başkanı, 3 iç denetçi, 4 müfettiş, 4 müfettiş yardımcısı, 6 avukat, 10 mühendis, 3 istatistikçi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu merkez teşkilatında 9 müfettiş, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 10 daire başkanı, 3 şef, 2 teknik şef, 4 mühendis, taşra teşkilatına 1 işletme müdürü, 1 işletme müdür yardımcısı, 5 başuzman, 7 şef, 12 teknik şef, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 1 başmüdür, 2 başmüdür yardımcısı kadrosu ihdası gerçekleştirildi.

DİĞER MÜDÜRLÜKLERE YAPILAN ALIMLAR

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 1 hukuk müşaviri, 12 daire başkanı, 10 şube müdürü, 10 teknik uzman, 10 avukat, 20 şef, 120 mühendis, 1 şehir plancısı, 2 istatistikçi, 30 tekniker, 1 sosyolog, 1 psikolog, 1 diyetisyen, 1 hemşire, taşra teşkilatında 3 hukuk müşaviri, 21 bölge müdürü, 42 bölge müdür yardımcısı, 5 işletme müdürü, 10 teknik uzman, 9 uzman, 40 avukat, 4 raportör, 20 şef, 7 dava takip memuru, 8 başmühendis, 130 mühendis, 1 şehir plancısı, 80 tekniker, 5 sosyolog, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 4 müfettiş, taşra teşkilatında 1 fabrika müdürü, 4 fabrika müdür yardımcısı, 1 işletme müdürü, 2 işletme müdür yardımcısı, 9 şef, 12 başmühendis kadrosu ihdas edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 10 mühendis, taşra teşkilatında 2 havacılık acil yardım ve güvenlik müdürü, 2 havalimanı müdürü, 6 nöbetçi müdür, 1 başmüdür, 2 başmüdür yardımcısı, 12 şube müdürü, 2 havalimanı müdür yardımcısı, 40 hava trafik kontrolörü, 3 koruma ve güvenlik şefi, 8 apron memuru, 4 başmühendis, 16 mühendis, 110 tekniker, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 2 teknik şef, taşra teşkilatında 1 fabrika müdür yardımcısı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 2 iç denetçi, 5 müfettiş, taşra teşkilatında 5 başuzman, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 7 teknik şef, taşra teşkilatında 30 mühendis kadrosu ihdası yapıldı.

Öte yandan, Devlet Malzeme Ofisi merkez teşkilatında 1 şube müdürü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu merkez teşkilatında 9 müfettiş, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 2 tabip, taşra teşkilatına 5 sivil savunma uzmanı, 4 mühendis, 2 tekniker, 1 teknisyen, 10 tabip, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 10 başteknisyen, 10 teknisyen, taşra teşkilatında 3 hukuk müşaviri, 10 başteknisyen, 17 teknisyen, 3 uzman tabip, 2 tabip, 2 hemşire, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 1 iç denetim dairesi başkanı, 4 müfettiş, taşra teşkilatında 1 daktilograf, 3 veznedar, 1 başmimar, 10 başteknisyen, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 13 daire başkanı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 400 koruma ve güvenlik görevlisi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 3 programcı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 50 koruma ve güvenlik görevlisi, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 3 teknisyen, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 10 satın alma memuru, 8 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu iptal edildi.