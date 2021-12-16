KİT’lere 3.5 milyar TL, kamu bankalarına 8.5 milyar TL görevlendirme gideri

16 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Açıklanan merkezi yönetim bütçesi sonuçlarına göre kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla gider yüzde 40.9 artışla 135.8 milyar lira, gelir yüzde 52.9 artışla 167.8 milyar lira olurken bütçe dengesi 32 milyar lira fazla verdi. Faiz dışı fazla da 47.3 milyar lira oldu. Yine kasımda faiz gideri yüzde 61.4 artışla 15.3 milyar lira, vergi geliri yüzde 50 artışla 148.9 milyar lira oldu. İlk 11 ayda ise gider yüzde 24 artışla 1 trilyon 319 milyar lira, gelir yüzde 36.5 artışla 1 trilyon 272 milyar lira ve açık 46.5 milyar lira hesaplandı.

FAİZE 172 MİLYAR TL

Faiz dışı fazla 125.4 milyar lira olurken faiz giderleri yüzde 33.2 artışla 171.9 milyar liraya, vergi gelirleri yüzde 39.6 artışla 1 trilyon 53 milyar liraya çıktı. Diğer detaylar ise iktidarın harcamalarda “görevlendirme gideri” olarak “süslediği” ve yurttaşın cebinden çıkan görev zararlarının hızla arttığını ortaya koydu. Bu kapsamda kamu teşebbüslerinin görev zararı 11 ayda 3.5 milyar TL’ye yükseldi. Bunun detayına göre TMO’nun görev zararı 1.6 milyar TL, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 1.4 milyar TL, Et ve Süt Kurumu’nun 422 milyon TL oldu. Mali kurumların görev zararı da 8.5 milyar TL. Ziraat Bankası’nın görevlendirme gideri, 11 ayda 4.1 milyar TL, Halk Bankası’nın da 4.4 milyar TL oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı gizli hizmet gideri (örtülü ödenek) hesabından da 11 ayda 2.3 milyar TL harcandı. 2020’nin tümünde rakam 2 milyar TL idi.