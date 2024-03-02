Kıymetli maden rafinerileri için süre uzatıldı

Kıymetli madenlerle ilgili yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunanlara, ilgili şartları sağlamaları için tanınan süre uzatıldı.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 14:09
Kıymetli maden rafinerileri için süre uzatıldı
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Kıymetli maden rafinerilerine şartları sağlamaları için tanınan süre uzatıldı.

Kıymetli madenlerle ilgili yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunanlara, ilgili şartları sağlamaları için tanınan süre uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kıymetli maden rafinerileri ile ürünleri Borsada işlem gören kıymetli maden rafinerilerine, durumlarını tebliğ hükümlerine uygun hale getirmeleri için tanınan sürede düzenlemeye gidildi.

???????Hazine ve Maliye Bakanlığının, gerekli görülmesi halinde söz konusu süreyi "6 aya" kadar uzatma yetkisi, "2 yıla" kadar şeklinde değiştirildi.

???????Düzenleme 1 Ekim 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


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