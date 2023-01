Kızılötesi lazer far teknolojisi tanıtıldı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 11:35

Güncelleme: 07.01.2023 - 11:35

Japon Kyocera, aydınlatma alanında tasarım fırsatlarının önünü açabilecek ve aynı zamanda gelişmiş sürücü destek fonksiyonlarını daha iyi hale getirebilecek bir yenilik geliştirdi.

Sanayi devi, KYOCERA SLD Laser iştiraki aracılığıyla bu hafta CES'te, tek bir üniteden uzun ve kısa huzmeler için parlak lazer ışığının yanı sıra kızılötesi ışık sağlayan bir far modülünü tanıtan dünyadaki ilk şirket olduğunu duyurdu. Bu da tek bir far sisteminin hem sürücü hem de araçta bulunan kızılötesi kameralar için aydınlatma sağlayabileceği anlamına geliyor.

carscoops.com'da yer alan habere göre Kyocera, LaserLight far modüllerinin yüksek parlaklıkta, uzun menzilli, keskin kesimli sürücüler için aydınlatma sağladığını ve karşıdan gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmadan yolu daha fazla görmelerine olanak tanıdığını iddia ediyor.

Bu sayede, özellikle kamyonet gibi daha uzun araçlarda farlardan sıklıkla şikâyet eden Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) gibi test kuruluşlarından daha iyi güvenlik puanları alınabileceğini söylüyor.

Kızılötesi ışık gece görüş kameraları için daha iyi görünürlük sağlıyor. Buna ek olarak, otonom sürüş işlevleri için yararlı olabilecek 3D flaş ve LiDAR algılama dahil olmak üzere yeni ileri aydınlatma işlevlerini mümkün kılıyor.

İKİLİ EMİSYON

Şirket, hem beyaz ışık hem de kızılötesi ışık yayma özelliğini "ikili emisyon" olarak adlandırıyor ve bunun LED aydınlatma elemanlarıyla mümkün olmadığını çünkü yeterince yüksek hızlarda modüle edilemediklerini söylüyor.

Her iki ışık türünün de tek bir kaynaktan yayılması, gerçek far modüllerinin daha küçük olabileceği anlamına geliyor. LaserLight elemanları ikisi kısa huzme ve ikisi uzun huzme olmak üzere far başına dörderli setler halinde düzenlenmiş.

Emisyon modelleri SAE veya ECE/CCC düzenlemelerine göre kalibre edilebiliyor. Buna ek olarak Kyocera, lazer aydınlatmasının fiber optiklere de yerleştirilebileceğini söylüyor. Bu teknolojinin, logolarını ya da ızgaralarını yaratıcı şekillerde aydınlatmak isteyen otomobil üreticileri tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.

Bu teknoloji, Baja 1000 off-road yarışında podyuma çıkan araçların yanı sıra diğer motor sporlarında da kullanıldı. Bu uygulamalar aviyonik, demiryolu veya denizcilik sektörlerine kadar da uzanabilir.