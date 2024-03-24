KKB’nin 2023’te ürettiği ‘bireysel kredi notu’ sayısı 1.3 milyar adede ulaştı: Alacağı olanlar ‘sorgu’ peşinde

Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar ve alım gücündeki gerileme, hem bireysel düzeyde hem ticari yaşamda artık daha çok kişiyi borçlanmaya itiyor. Bu durum borç verenler açısından çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle alacağı korumak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bunun sonuçlarını ise Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) verilerinde de görmek mümkün.

Serhat Aligil
Yayınlanma: 24.03.2024 - 04:00
KKB’nin 2023’te ürettiği ‘bireysel kredi notu’ sayısı 1.3 milyar adede ulaştı: Alacağı olanlar ‘sorgu’ peşinde
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KKB’nin 2023 yılı faaliyet raporuna göre örneğin tüketicilerin kredi gibi borçlarla ilgili ödeme alışkanlıklarını geçmiş verilerle ortaya koyan “bireysel kredi notu”ndan geçen yıl 2022 yılına kıyasla yüzde 46.4 artışla 1 milyar 300 milyon adet üretildi. Yine, ilk defa kredi kartı kullanmaya başlayan bir müşterinin, tüm bankalardan sahip olabileceği kartların toplam limiti için kullanılan “limit kontrol sistemi sorgulama sayısı” yüzde 59.1 artışla 831 milyon adet oldu. Bunların yanında temelde ticari kredilerle ilgili bilgiler içeren “kurumsal büro sorgulama sayısı” yüzde 27.9 artışla 174 milyon adede çıktı. “Bireysel büro sorgulama sayısı” da yüzde 39 artışla 1 milyar 432 milyon adede çıktı. 

FİNDEKS ÜYESİ ARTTI 

Reel sektördeki firmaların finansal anlamda birbirlerini tanımasına hizmet eden Findeks uygulaması kapsamında ise 6.9 milyonu bireysel toplam 7.4 milyon üye bulunuyor. Toplam üye geçen yıl 6.3 milyondu. Bu sistemden alınan risk raporu sayısı 14.4 milyon adet, karekodlu çek raporu sayısı 1.4 milyon adet oldu


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