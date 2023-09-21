KKM hesaplarında düşüş sürüyor
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına yönelik atılan adımların ardından düşüş devam ediyor. KKM toplamı 3.3 trilyon liraya geriledi.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında tutar düşüşü sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 333 milyar TL'den 3 trilyon 306,6 milyar TL'ye indi.
Aynı haftada krediler 10 trilyon 463 milyar TL'den 10 trilyon 503,3 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 33 milyar TL'den 13 trilyon 196,6 milyar TL'ye yükseldi.
Tüketici kredileri 1 trilyon 438 milyar TL'den 1 trilyon 429 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartları 924,7 milyar TL'den 928,3 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 172,5 milyar TL'den 173,3 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 15 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.
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