KKM’de 6 ayın en sert düşüşü!
Kur korumalı mevduatlar (KKM) 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar TL'lik gerileme gösterdi. KKM’de 6 ayın en sert düşüşü yaşandı.
Kur artışı faizin altında kaldı, Kur korumalı mevduatlar'da hızlı düşüş başladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar TL'lik gerileme gösterdi.
Kur korumalı mevduatlarda 6 ayın en sert düşüşü yaşanırken, kur korumalı mevduatların toplamı 1,88 trilyon TL'ye geriledi.
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