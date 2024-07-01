KKM’de şirketlerin vergi istisnası kalktı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:05

Güncelleme: 01.07.2024 - 16:05

Merkez Bankası’na geçen yılki zararı 818 milyar 182 milyon lira olan Kur Korumalı Mevduat’ta vergi istisnası bugün sona eriyor.

Yeni bir karar alınmadığı takdirde KKM’de şirketlere vergi avantajı temmuz ayından itibaren uygulanmayacak.

KKM’de kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023’ten 30 Haziran 2024’e uzatılmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 21 Haziran haftasında kur korumalı mevduatlarda 35,8 milyar TL’lik düşüş yaşandı

Böylece KKM mevduatlarının büyüklüğü 2 trilyon 33 milyar TL seviyesine geriledi.

Öte yandan kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma stok bakiyesi mayıs ayında 5 milyar dolar azalarak 67,9 milyar dolara indi.