KKM'de çıkış sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 30,4 milyar TL'lik çıkış yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:03
KKM'de çıkış sürüyor
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Bir süredir ivme kaybeden kur korumalı mevduat çıkışları yeniden hızlanma eğilimi gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 22 Aralık haftasında 30,4 milyar TL geriledi. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda son bir ayın en hızlı çıkışı yaşandı.

Son düşüşün ardından toplam kur korumalı mevduatlar 2,65 trilyon TL'ye düştü.


BDDK KKM

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