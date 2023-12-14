KKM'de düşüş hızında yavaşlama sürdü
Kur korumalı mevduatlar 8 Aralık haftasında 13,4 milyar TL düşüşle 10 haftanın en yavaş düşüşünü kaydetti.
Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduatlarla ilgili birçok önlem açıklarken, kur korumalı mevduatlardaki düşüş hızındaki yavaşlama dikkat çekti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 8 Aralık haftasında kur korumalı mevduatlar 13,4 milyar TL gerilemeyle 2,70 trilyon TL'ye geldi.
Böylelikle kur korumalı mevduatlarda 10 haftanın en yavaş gerilemesi kaydedildi.
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