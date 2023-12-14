KKM'de düşüş hızında yavaşlama sürdü

Kur korumalı mevduatlar 8 Aralık haftasında 13,4 milyar TL düşüşle 10 haftanın en yavaş düşüşünü kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:23
KKM'de düşüş hızında yavaşlama sürdü
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Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduatlarla ilgili birçok önlem açıklarken, kur korumalı mevduatlardaki düşüş hızındaki yavaşlama dikkat çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 8 Aralık haftasında kur korumalı mevduatlar 13,4 milyar TL gerilemeyle 2,70 trilyon TL'ye geldi.

Böylelikle kur korumalı mevduatlarda 10 haftanın en yavaş gerilemesi kaydedildi.


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