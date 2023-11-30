KKM'de düşüş hız kesti

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:44

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:44

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenini yayımladı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) 24 Kasım haftasında 29,2 milyar TL gerileme gösterdi. KKM bu dönem itibariyle toplam büyüklük 2,7 trilyon TL oldu.

Kur korumalı mevduatlarda son iki ayın en yavaş gerilemesi yaşandı.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 107,2 milyar TL'den 11 trilyon 228,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 318,2 milyar TL'den 14 trilyon 164 milyar TL'ye geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Tüketici kredileri 1 trilyon 455,9 milyar TL'den 1 trilyon 470,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 11,4 milyar TL'den 1 trilyon 43,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,7 milyar TL'den 175 milyar TL'ye indi.