KKM'de kurumlar vergisi istisnası dövizler için de uygulanacak
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre şirketlerin kur korumalı mevduat (KKM) kapsamında faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 9 aylık bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.
Kurumların kur korumalı mevduat (KKM) kapsamında faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla kurumlar vergisi kanunun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapıldı.
Yeni düzenlemeye göre, bu istisna kurumların 30 Eylül itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanabilecek.
İlgili yasa hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu istisnayı 30 Haziran ve/veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkisi bulunuyor.
Video Haberler
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Mahkemeden 'Gülşen' kararı
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- 'O senin kapasite problemin'
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!
- Anayasa Mahkemesi'nden 'sansür yasası' kararı
- Milyoner'de gündem olan soru: Seyirci bilemedi