Eşref Fakıbaba'nın meclis üyeliğinin düşmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin düşmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasının ardından milletvekilliğinin düşmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84'üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 26.10.2022 tarihli 12'nci Birleşiminde karar verilmiştir" denildi.
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