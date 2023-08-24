KKM'de sınırlı yükseliş
Kur korumalı mevduatlar 18 Ağustos haftasında yüzde 1.5 artışla 3.41 trilyon TL oldu. Bu 7 haftanın en düşük artış hızı oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 18 Ağustos haftası itibarıyla 50.2 milyar TL artışla 3.41 trilyon TL oldu.
Bu KKM için 7 haftanın en düşük artış hızı oldu.
DOLAR BAZINDA 125 MİLYARI GEÇTİ
Öte yandan büyüklük bazında KKM’de yeni rekor seviye kaydedildi. KKM hesaplarının toplam büyüklüğün ise 125.9 milyar dolar oldu.
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