KKM'de sınırlı yükseliş

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:06

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:06

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 18 Ağustos haftası itibarıyla 50.2 milyar TL artışla 3.41 trilyon TL oldu.

Bu KKM için 7 haftanın en düşük artış hızı oldu.

DOLAR BAZINDA 125 MİLYARI GEÇTİ

Öte yandan büyüklük bazında KKM’de yeni rekor seviye kaydedildi. KKM hesaplarının toplam büyüklüğün ise 125.9 milyar dolar oldu.