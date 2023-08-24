KKM'de sınırlı yükseliş

Kur korumalı mevduatlar 18 Ağustos haftasında yüzde 1.5 artışla 3.41 trilyon TL oldu. Bu 7 haftanın en düşük artış hızı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:06
KKM'de sınırlı yükseliş
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 18 Ağustos haftası itibarıyla 50.2 milyar TL artışla 3.41 trilyon TL oldu.

Bu KKM için 7 haftanın en düşük artış hızı oldu.

DOLAR BAZINDA 125 MİLYARI GEÇTİ

Öte yandan büyüklük bazında KKM’de yeni rekor seviye kaydedildi. KKM hesaplarının toplam büyüklüğün  ise 125.9 milyar dolar oldu.


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KKM Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

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