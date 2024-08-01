KKM'de yeni dönem! Vergi istisnası kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karar ile Kur Korumalı Mevduat’a yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 09:23
KKM'de yeni dönem! Vergi istisnası kaldırıldı
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Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) uygulanan vergi avantajı kaldırıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla KKM’ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi.

Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacak.

Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası da 1 Temmuz'da kaldırılmıştı.


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