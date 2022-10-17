KKM'de yük iyice arttı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:10

Kur korumalı mevduatın bütçeye doğrudan maliyeti Eylül'de 4 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşirken toplam maliyet de 85 milyar TL'ye dayandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Dövizden dönen hesaplara ödenen tutar ve vergi muafiyeti hariç kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti 9,3 milyar TL oldu. Böylelikle mayıstan bu yana en düşük maliyet gerçekleşti.

Bütçe yükü temmuzda 23.4 milyar TL ile rekor kırmıştı.

Mart başından bu yana verilen veriler dikkate alındığında kur korumalı mevduatın toplam maliyeti 85 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 7 Ekim haftası itibariyle kur korumalı mevduatta toplamda 1.42 trilyon TL toplandı.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükümet kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmişti.

KKM'deki kur farklarının mevduat sahiplerine ilk ödenmeye başlandığı mart ayında bu rakam 11,7 milyar olarak gerçekleşti, dolar/TL'deki hızlanmanın sınırlı seyrettiği nisan ve mayıs aylarında sırasıyla 4,5 milyar TL ve 4,8 milyar TL'lik ödemeler yapıldı.