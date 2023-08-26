KKM'den çıkış planları: Bankalar mevduat faizlerini yükseltti

Yayınlanma: 26.08.2023 - 11:35

Güncelleme: 26.08.2023 - 12:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25'e yükseltti.

Merkez Bankası böylece üç ayda 16.5 puanlık artış yaparken faiz de 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, kararın ardından bankalar da mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti.

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür.

Mevduat hesabının amacı, bir süre yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi sayesinde artmasıdır.

Bu süreler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de günümüzde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır.

POLİTİKA FAİZİNE BAĞLI BULUNUYOR

Merkez Bankası tarafından önceki günlerde bankalara Kur Korumalı Mevduatı (KKM) azaltmayı ve TL vadeli mevduata dönüşüm hedefi tebliğ edilmişti.

Peki bankalar neden Merkez Bankası'nın KKM'yi yüzde 50 azaltma tavsiyesine neden uymadı da faiz artırımının ardından hayata geçirdi?

Çünkü bankaların verdiği krediler başta ticari kredi faizleri olmak üzere yasal düzenlemelere göre politika faizine bağlı bulunuyor.

KKM kararı alındığında politika faizi yüzde 17.5 olduğu için politika faizine bağlanan ticari kredi faizleri yasal düzenlemeler gereği yüzde 36.5'e denk geliyordu.

UZMANLARIN BEKLENTİSİ

Bu da yüzde 30'un altında olan mevduat faizini artırmayı olanaksız kılıyordu.

Şimdi politika faizi yüzde 25'e yükseltilince ticari kredi üst limiti yaklaşık yüzde 56'ya çıktı.

Böylece bankalar da mevduat faizini rahatça yüzde 40'ın üstüne attı.

Uzmanlar ise yüzde 40'lık TL mevduat faizinin kurun daha fazla yükselmeyeceği varsayımı ile yüzde politika faiz olan yüzde 25 kadar getiri sağlayan KKM'den çözülmeyi sağlayabileceğini ve vatandaşın böylece TL mevduata dönebileceğini ifade ediyor.