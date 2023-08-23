KKM kararı sonrası bankalardan ilk adım!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 09:38

Güncelleme: 23.08.2023 - 09:44

Kur korumalı mevduatı azaltmayı ve TL vadeli mevduata dönüştürmeyi hedefleyen yeni adımlar sonrası bankacılık sektörü hesap kitap yapıyor.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, toplantı üzerine toplantı yapan hatta önceki gün Merkez Bankası ile de bir araya gelen bankacılık sektörü ilk hamle olarak mobil ve internet şubelerinden döviz dönüşlü KKM hesabı açılmasına son verdi.

Şubelerden bu hizmet devam ederken bankacılık sektörü kaynakları tasarruf sahibini ikna için mobil uygulamadan kaldırıldığını dile getirdi.

Öte yandan sektör kaynakları mevduatta ikili faiz döneminin de başlayabileceğine işaret etti.

MERKEZ BANKASI İLE TOPLANTI YAPILDI

Bu arada bankacılık sektörü içinde bulunduğu durumun güçlüğünü paylaşmak için dün Merkez Bankası ile de bir görüşme yaptı.

Hem bankacılık sektörü kaynaklarından hem de Reuters’in haberinden edinilen bilgiye göre toplantıya yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay katıldı ve bankacıları dinledi.

Reuters’in haberinde bankaların eleştirilerini dinleyen Merkez Bankası (TCMB) "zorlukların farkında" olduğu ancak düzenlemelerin sağlıklı aktarım mekanizması için "gerekli" olduğu mesajı verdiği yer aldı.

Bir başka bankacılık sektörü kaynağı ise yeni dönemde ikili bir faiz uygulanması ihtimali bile olduğunu işaret etti.

Hiç KKM’ye hiç girmemiş sadece TL mevduat müşterisi olan tasarruf sahiplerine düşük faiz, KKM vadesi dolana ise TL vadeli mevduata cezbedebilmek için yüksek faiz verilebileceğini vurgulayan kaynak, bankaların bu hesapları yapmaya başladığını ifade etti.

Bir diğer sektör yetkilisi ise düz TL vadeli mevduatı olan tasarruf sahibinin düşük faiz verilmesi durumunda karşı çıkacağını ve onun da KKM’ye yönelme riski bulunduğuna dikkat çekti.

ŞUBEDEN KKM YAPILABİLİYOR

Bir bankacılık sektörü kaynağı, bankalarda an itibariyle sistemlerin tüm kontrolleri yapacak durumda olmadığı ve manuel kontrol sağlanabildiği için mobil ve internet şubelerinden döviz dönüşlü KKM yapılmasını kapatıldığını söyledi.

Kaynak, şubelerden şu an işlemlerin yapıldığını dile getirerek KKM müşterisinin TL vadeli mevduata iknası için de birebir görüşme yapılabilen şubelerin daha uygun olduğunu vurguladı.

KKM BÜYÜKLÜĞÜ 124 MİLYAR DOLAR OLDU

Merkez Bankası, büyüklüğü 124.74 milyar dolara (3.36 trilyon lira) ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarını azaltmak için yeni uygulamaları devreye aldı.

Buna göre, bankalara TL dönüşlü KKM hesaplarından TL mevduata geçiş için yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından TL vadeli mevduata geçiş için ise yüzde 5 hedef kondu.

Bankacılık sektörü kaynakları yüzde 25’e kadar gerileyen TL mevduat faizlerinin bu hamleyle yüzde 40 seviyesine kadar yükselmesini beklerken, KKM büyüklüğünde ise yüzde 15’lik bir çözülme yaratabileceğini hesaplıyor.

Bankalar 28 Ağustos’ta hesaplama dönemi başlayacak olmasına rağmen bu hafta başında TL vadeli mevduat faizlerinde hareketliliğe başladı ve bazı bankalarda yüzde 33 TL mevduat faizi seviyeleri görüldü.

TL mevduat faizleri haziran Para Politikası Kurulu kararı öncesinde yüzde 45-48’e kadar çıkmış, atılan adımlar sonrası yüzde 25’e kadar gerilemişti.