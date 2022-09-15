KKM'nin bütçeye maliyeti 75 milyar TL'yi aştı

15 Eylül 2022 Perşembe, 12:11

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre kur korumalı mevduatın (KKM) merkezi yönetim bütçesine 6 aylık maliyeti 75,6 milyar TL'ye yükseldi. Açıklanan verilerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yükümlüğü ise yer almıyor.

Bütçe verileri kur korumalı mevduatın merkezi yönetim bütçesine yarattığı maliyeti de gözler önüne serdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Ağustos ayı bütçe verilerine göre, Ağustos'ta dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduatın bütçeye yükü 15 milyar TL olarak kaydedildi.

Böylece 6 aylık maliyet 75,6 milyar TL'ye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2 Eylül haftası itibariyle 1,3 trilyon TL'ye ulaştı.