Klaas Knot: Faiz artışları bitmedi

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 07:00

AMB Yetkilisi Knot bir gazeteye verdiği mülakatta çekirdek enflasyonun yaklaşık yüzde 6 olduğunu ve yüzde 3’lük faiz oranıyla enflasyonla mücadele edilemeyeceğini belirterek “faiz artış süreci henüz bitmedi” diye konuştu.

Knot faiz artış süreciyle ilgili şunları söyledi; “Buradaki soru önceki toplantılarda olduğu gibi 50 baz puanla mı, yoksa daha küçük artışla mı devam edileceği. Mayıs toplantısı için bunu belirlemeliyiz ancak ben kararımı henüz vermedim”

AMB yetkilileri yüksek enflasyon nedeniyle daha fazla faiz artışı yapmayı planlıyor ancak yetkililer finans sektöründe yaşanan son çalkantı nedeniyle de temkinli.

Bankanın Başekonomisti Philip Lane perşembe günü verdiği bir mülakatta “Bankacılık sektöründeki krizden önceki baz senaryomuz doğrultusunda mayıs ayındaki toplantıda da faiz artırmak uygun olacaktır. Ancak bu senaryomuzun doğruluğunu ölçmek için verilere bağlı kalacağız” yorumunu yaptı.

Knot da bankacılık sektörü krizi ve enflasyon sorununun ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Knot enflasyonu yüzde 2’lik hedefe indirecek faiz oranına ulaşılınca uzun bir süre o seviyelerde kalması gerekebileceğini de sözlerine ekledi.