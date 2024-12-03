KOBİ'ler, tarım sektörü ve yurttaş çıkmaza girmiş durumda: Herkes borçlu!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:30

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:32

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), tarım sektörü ve yurttaşın borçlarına dikkat çekildi. Raporda, şu değerlendirmeler yer aldı:

Küçük ve orta boy (KOBİ) işletmelerin bankacılık sektörüne olan kredi borçları ekimde 61.3 milyar lira daha artarak 4 trilyon 129 milyar liraya kadar yükseldi. Ekimde, KOBİ’lerin vadesinde ödeyemedikleri için bankaların icra takibine aldığı kredi borçlarında da 5.1 milyar liralık bir artış kaydedildi.

KOBİ’lerin icra takibindeki kredileri 77.3 milyar liraya kadar yükseldi. Yılın ilk 10 aylık döneminde KOBİ’lerin kredi borcu 866 milyar lira (yüzde 26.5) artarken, batık kredilerinde ise 20 milyar liralık (yüzde 35.2) artış oldu.

Tarım sektörünün bankacılık sektörüne olan kredi borçları da ekimde 15.9 milyar lira, yılın ilk 10 aylık döneminde ise 193.7 milyar lira artarak 784 milyar liraya yükseldi. Sektörün bu borcunun 617.8 milyar lirayla büyük kısmı kamu bankalarına olan borçlardan kaynaklanıyor. Tarım sektörünün zamanında geri ödeyemediği için icra takibine alınan kredi borçları ise 3.4 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

Yurttaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 15 - 22 Kasım arasındaki haftada 38.4 milyar lira daha artarak 3 trilyon 725 milyar liraya yükseldi.

Varlık yönetim şirketleri ve TOKİ’ye olan taksitli konut kredisi borçlarıyla birlikte toplam borç 3.9 trilyon lira olarak hesaplanıyor.

Yurttaşlar, kredi kartı ve bireysel kredi borçları için bankacılık sektörüne bu yılın ilk on aylık döneminde 688.6 milyar lira faiz ödedi. Yurttaşın ödediği toplam faiz geçe yılın aynı dönemine göre yüzde 237 oranında artış kaydetti.

Bu ödemenin 414.9 milyar lirasını bireysel krediler için, 273.7 milyar lirasını ise kredi kartı borçları için ödenen faiz meydana getirdi. Faize bırakılan kredi kartı borçları için ödenen faiz bir önceki yıla göre yüzde 318.7, bireysel krediler için ödenen faiz ise yüzde 91.4 oranında arttı. Vatandaşların 2024 yılının tamamında bankacılık sektörüne ödeyeceği faizin 825 milyar lirayı bulması bekleniyor. Yurttaşlar, bankalara 2020 yılının tamamında 82.7 milyar lira faiz ödemişti. Bu rakam 2021 yılında 118.5 milyar liraya, 2022 yılında 186.4 milyar liraya yükseldi. 2023 yılının tamamında ise 378.3 milyar lira oldu.