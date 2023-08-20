KOBİ'lerin borcu ağırlaştı

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), Türkiye’de özellikle girişimci sayısı ve istihdam açısından önemli bir yer tutuyor. Son açıklanan resmi verilere göre KOBİ’lerin toplam çalışan sayısındaki payı yüzde 71, toplam girişim sayısında payı yüzde 99.7. Dış ticarette de önemli bir payı olan KOBİ’ler, aynı zamanda önemli kredi kullanıcısı konumunda.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.08.2023 - 03:00
KOBİ'lerin borcu ağırlaştı
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BDDK’nin Haziran 2023 ilgili aylık bültenine göre KOBİ’lerin kullandığı toplam nakdi krediler, Aralık 2022’ye (6 aylık) kıyasla yüzde 39.6, Haziran 2022’ye (yıllık) kıyasla 87.4 artarak 2 trilyon 832 milyar liraya ulaştı. Bu tür kredi kullanan KOBİ sayısı da 6 aylık bazda yüzde 3.8, yıllık bazda 7.8 artarak 4 milyon 681 bin 86’ya ulaştı. 

‘MİKRO’LARA DİKKAT

KOBİ’lere işletme büyüklüğü açısından bakıldığında en yüksek kredi artışının 6 aylık yüzde 51.6, yıllık yüzde 112.1 ile “mikro” işletmelerde olduğu görülüyor. Bu kesimin kredi büyüklüğü 899.4 milyar lirayı geçti. İşletme sayısı da yıllık yüzde 9.8 artışla 4 milyon 77 bini aştı. Bu tür işletmelerin yanında kredi hacmi “küçük”lerde 6 aylık yüzde 35.9, yıllık yüzde 81.6 artışla 924.8 milyar lira, “orta”larda 6 aylık yüzde 33.4, yıllık yüzde 74.3 artışla 1 trilyon lirayı geçti. Kredi kullanan işletme sayısı ise yıllık bazda küçük işletmelerde yüzde 3.1 düşüşle 480 bin 844, orta işletmelerde yüzde 4.9 düşüşle 133 bin 216 olarak hesaplandı. Öte yandan Haziran 2023 itibarıyla takipteki (batık) toplam kredi büyüklüğü 52.2 milyar lira. Bu rakam geçen yıl 61.3 milyar liraydı. 


Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler KOBİ BDDK

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