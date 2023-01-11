TEB’den ihracatçı KOBİ’lere İGE kefalet desteği

Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:53

Güncelleme: 11.01.2023 - 17:53

TEB, ihracatçı KOBİ'lere finansman desteği sağlamak üzere İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile yeni bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında, ilave kredi için teminat ihtiyacı olan ihracatçı KOBİ’ler, yüzde 80 İGE kefalet desteğiyle kredi imkânından faydalanabilecek.

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, sektörde karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin kullanılacak krediler için teminat oluşturmak olduğunu belirtti ve ihracatçı KOBİ’lere destek olmak için TEB ile İGE arasında imzalanan protokol hakkında şunları söyledi:

“Protokol kapsamında, KOBİ müşterilerimiz yüzde 80 İGE kefalet desteğiyle ilave kredi imkânına ulaşacaktır.

İGE kefaletiyle verilecek krediler, dış ticareti desteklemek yönünde atılmış büyük bir adımdır.

Böylelikle ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve iş hacimlerini büyütmeyi hedefliyoruz.”

İhracatçı firmaların hem TEB hem de ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Cengiz, “TEB olarak KOBİ’lerimize dış ticarette ihtiyaç duydukları konularda çözüm ortağı olarak hareket ediyor, ayrıcalıklı hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Ortağımız BNP Paribas ile müşterilerimizin istihdam yaratma potansiyellerini ve dış ticaret hacimlerini artırmaya yönelik finansman desteğimizi sürdürme kararlılığındayız” diye konuştu.

İGE, KEFALET ORANI

İGE kefaletinden faydalanmak isteyenlerin kredi talepleri, TEB’in yapacağı değerlendirme sonrasında, İGE’ye yapılacak başvurularla karara bağlanacak. Kullandırılacak kredilerle firmaların vergi, SGK, maaş, kira ödemeleri ya da işletme sermayesi finansmanı ihtiyacına yönelik yapılan harcamalar finanse edilebilecek. Harcamaları gösterir fatura ve sözleşmelerin ibrazıyla kredi tutarları transfer edilecek. Protokol kapsamında sadece nakit TL olarak kullandırılacak kredi vadesi azami 12 ay olarak belirlenirken, tahsis edilecek kredilere İGE, azami yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak.