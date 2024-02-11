KOBİ'lerin borcu çok
BDDK’ye göre Türkiye’de, bankaların KOBİ niteliğindeki toplam müşteri sayısı 4.5 milyonu aşarken ortalama kredi borcu da yüzde 57.9 artışla 709 bin liraya yaklaştı.
Türkiye’yi özellikle 2018’den itibaren ağır bir krize sürükleyen AKP iktidarı, genel seçimler sonrası zorunlu olarak ekonomide “rasyonel” döneme geçerken uygulanan yeni politikaların en çok etkileyeceği kesimlerden biri de KOBİ niteliğindeki işletmeler olacak. Ekonomiyi “soğutma” ve “normalleştirme”ye yönelik politikalar bu kesimi önemli ölçüde etkileyecek.
GİRİŞİMLERİN YÜZDE 99.7’Sİ
Ayrıca bu kesimin ekonomi içindeki yeri düşünüldüğünde yaşanan süreç daha da önemli hale gelecek. Çünkü TÜİK’in son açıkladığı verilere göre sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3.8 milyon girişim KOBİ niteliği taşıyor. Bu girişimlerin de toplam girişim sayısındaki payı yüzde 99.7, istihdamdaki payı yüzde 70.6, toplam cirodaki payı yüzde 42.5 ve toplam ihracattaki payı yüzde 31.6.
İşte bu noktada neredeyse
Türkiye’nin gündeminden hiç
düşmeyen finansmana erişim
konusuna KOBİ’ler açısından
bakmakta fayda var. BDDK’nin Aralık
2023 sonu itibarıyla yayımladığı
verilere göre KOBİ niteliğindeki
işletmelerin nakdi kredi borcu 2022
sonuna kıyasla yüzde 58.1 artışla 3.2
trilyon liraya ulaştı. Kredi kullanan
KOBİ sayısı ise yüzde 0.1 artarak 4
milyon 525 bin 77’ye çıktı. KOBİ’lerin
ortalama kredisi yüzde 57.9 artışla
708 bin 642 liraya yükseldi. Bu
ortalamaya işletme niteliği açısından
bakıldığında “orta” işletmelerin
borcu yüzde 71.7 artışla 9 milyon 22
bin lira, “küçük” işletmelerin borcu
yüzde 66.2 artışla 2 milyon 145 bin
lira ve “mikro” işletmelerin borcu
yüzde 61.4 artışla 248.7 bin lira oldu.
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