KOBİ'ler bıçak kemiğe dayanmadan teknolojiye harcama yapmıyor

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin yüzde 40’ının web sitesi bulunmuyor. Şirketlerin büyük kısmında sermaye yetersiz ve dijitalleşmeye kaynak ayırmıyorlar.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, İSO 500 araştırmasına göre, 2019 yılında sanayide yüzde 6.9 olan yüksek teknoloji kullanımının 2022’de 6.2’ye, Ar-Ge harcamalarının ise yüzde 0.58’den yüzde 0.36’ya gerilediğini belirterek, Türkiye’nin “teknolojik tıkanma” yaşadığını söyledi. Sönmez, bilgisayar, elektronik, optik ürünler ve parçaları ile hava ve uzay araçları gibi yüksek teknoloji grubunda azalmanın olduğunu anlatarak “Tarım ve tekstilde Endüstri 2.0 düzeyi ile sınıfta kalırken otomotiv sektörü Endüstri 3.0 düzeyi ile bütünlemeye kalmıştı. Türkiye acilen dijital dönüşümü, sektörel koşullara uygun, verimlilik artışı yaratacak şekilde kurgulamalı. Kamu başta olmak üzere KOBİ’lerimizin dijitalleşmesi için işbirliği yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

43 BİN KOBİ’YE ULAŞILDI

TÜRKONFED’in KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla 2018’de hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, altıncı yılına Akbank ve Siemens işbirliği, Lenovo çözüm ortaklığıyla Antalya’da yapıldı. İlk beş yılında 43 bin KOBİ’ye erişerek dijital dönüşüme yönelik farkındalıklarının artmasına katkı sunan projenin yeni dönemindeki hedefi Nitelikli Dijital Dönüşüm.

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 40’ının web sitesi olmadığına, yüzde 91’inde ise IT ve dijitalleşme alanında çalışan bulunmadığına dikkat çekerek “KOBİ’ler bıçak kemiğe dayanmadan dijitale harcama yapmıyor. Kasada dijitalleşme için para yok. KOBİ’lerimiz hâlâ dijitalleşme düzeylerinin geliştirilmesi için yönlendirici ve düzenleyici mekanizmalara ihtiyaç duyuyor” dedi.

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci de KOBİ’lerin yüzde 43’ünün bilgisayar ve tablet üzerinden çevrimiçi bankacılık uygulamalarını, yüzde 40’ının ise mobil bankacılık uygulamalarını daha fazla kullandığını söyledi.

HER GÜN 10 MİLYAR KEZ ‘BİP’ SESİ

Bugün herhangi bir yerde alışveriş yaptığınızda satın alacağınız ürünler kasadan geçerken duyduğunuz “bip” sesi, GS1 Türkiye tarafından tanımlanarak uluslararası ticaretin dilini temsil eden barkodlar sayesinde ortaya çıkıyor.

2017’den beri TOBB’un kurucusu olduğu vakıf tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren GS1 Türkiye Genel Müdürü Elif Bilgehan Müftüoğlu, “Bugün herhangi bir mağazadaki raflarda bulunan ürünlerin yüzde 99’unda barkodlarımız bulunuyor. Bu barkod numaraları, dünyada her gün 10 milyar kez kasalarda ‘bip’ sesi duyuluyor. Türkiye’de şu an 38 bin işletme sistemimizi kullanıyor” dedi.

(Elif Bilgehan Müftüoğlu)



Ürün verisi yakalama hizmetinin devamı olarak 2027’de karekoda geçileceğini vurgulayan Müftüoğlu, “Dönüşümle ambalaj üzerindeki bilginin yanı sıra üretim bilgilerinden seri numarasına, hammadde bilgilerinden varsa karbon emisyon ölçümüne kadar pek çok bilgiyi tek bir kodun içine gömebileceğiz. Karekoda geçiş, 2024-2030 arası farklı yönetmeliklerle devreye girecek olan Avrupa Birliği Dijital Ürün Pasaportu regülasyonuna uyumu da sağlayacak. Bu pasaportta karbon emisyonundan tutun da ne kadar su kullanıldı, ürün nerede nasıl üretildi, çocuk işçi çalıştırıldı mı gibi ürüne ait pek çok bilginin yer alması gerekecek” diye konuştu. Müftüoğlu, ihracat yapmak isteyenin karekoda geçmek zorunda olduğunu belirterek, “2027’den itibaren kasalardan son kullanım tarihi biten ürünler geçemeyecek” dedi.

(Akın Garzanlı)



ARÇELİK’TEN YURTDIŞI STAJ İMKÂNI

Arçelik, yurtdışında eğitim-öğretim fırsatı sunan Erasmus+ programı kapsamında, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından sağlanan hibe ile 2022’den itibaren Türkiye’de 4 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 181 öğrenciye yurtdışında staj imkânı sağladı. Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı, “Arçelik, yeni proje dönemlerinde meslek liseleriyle yaptığı işbirliğini sürdürerek öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerine katkı sunmaya devam edecek” dedi.



YURTDIŞINDAN GETİRİLEN CEP YÜZDE 666 ARTTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Faaliyet Raporu’na göre, 2021’de 11 milyon 951 bin 260 IMEI numarası ithalatçı başvurusuyla kaydedilirken 2022’de bu sayı yüzde 15.26 azalışla 10 milyon 127 bin 34 oldu.

Söz konusu dönemde imalatçı başvurusuyla kayıt altına alınan IMEI numarası sayısı ise yüzde 0.82 azalarak 11 milyon 726 bin 750’den 11 milyon 630 bin 668’e geriledi. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı aynı dönemde yüzde 666 artarak 110 bin 253’den 844 bin 877’ye ulaştı. Böylece geçen yıl imalat, ithalat ile yolcu beraberinde getirilenler olmak üzere toplam 22 milyon 602 bin 579 cep telefonu MCKS’de kayıt altına alındı.

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