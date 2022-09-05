Koç grubu dünyanın ilk üçüne girmek için bir adım daha attı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Dünyanın trendleri belirleyen en büyük tüketici elektroniği fuarı İFA 2022 için Berlin’deyiz. Pandemiden sonra ilk kez yüz yüze yapılan fuarda hâlâ Covid savaşı veren Çin’in dışında tüm büyük şirketler var. Fuarda tüm şirketlerin gündeminde sürdürülebilir teknolojiler yer alıyor. Bu şirketlerden biri de Arçelik. Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu ile hem gelecek trendlerini hem de alanında dünyanın ilk üçüne girmeyi hedefleyen Arçelik’in hedeflerini konuşuyoruz.

KÜÇÜLME BEKLİYORUM

Hakan Bulgurlu, Avrupa’da yaşanan enflasyonun davranış biçimlerini değiştireceğini söylüyor ve şöyle devam ediyor:

“Avrupalı enflasyona alışık değil. Özellikle kış aylarında ısınmaya verecekleri para artacak, dolayısıyla ihtiyaçlar ertelenebilir. Onun için ben bir miktar küçülme bekliyorum. Türkiye’de de pazar bu yıl yüzde 8 küçüldü. Bir de inanılmaz maliyet artışları var. Ben hayatımda hiç görmedim böyle artışlar.”

RUSYA’DA BÜYÜYORUZ

Arçelik’in ilk üç hedefi için büyümek zorunda olduğunu da dile getiren Bulgurlu, şu bilgileri veriyor:

Whirlpool Rusya’yı bünyemize kattık. İki fabrikada 4500 kişi çalışıyor. Gerekli tüm onaylar alındı.





Rusya’da pazar payımız önemli bir noktaya geliyor. Bu pazarda Hot Point ve Indesit markalarıyla devam edeceğiz.



9 ülkede 30 üretim tesisimiz var. Çalışan sayısı 45 bin. 2022 yılının ilk yarısında TL bazında yüzde 122 oranında bir büyüme elde ettik.

İNSAN ZENGİNLEŞİRKEN GEZEGEN FAKİRLEŞİYOR

Bulgurlu bu yıl fuarın uluslararası konuşmacılarından biriydi ve “İnsanlığın refah seviyesi artarken gezegenin fakirleşmesi” başlıklı bir konuşma yaptı. Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim krizine karşı sektöre acil eylem planı çağrısı da yapan Bulgurlu’nun ilginç uyarıları şöyleydi: