Koç Holding dev altın madenini devretti!

Koç Holding iştiraki Demir Export, Balıkesir’deki Sarıalan Altın İşletmesi Projesi’ni 18,5 milyon Euro (yaklaşık 900 milyon TL) karşılığında CVK Maden’e devretti.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Sarıalan Altın İşletmesi Projesi ruhsat sahasının genişletilmesine yönelik girişimlerde bulunmakta olup, bu kapsamda; Şirketimiz ile Demir Export A.Ş. arasında Balıkesir ili İvrindi ilçesi sınırları dahilinde mücavirimizde bulunan Sicil: 201201393 sayılı IV. Grup İşletme Ruhsatlı maden sahasının 18.500.000 USD bedelle Demir Export A.Ş.'den satın alınması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Balıkesir’deki madende yapılan araştırmalara göre yaklaşık 70 bin ons altın ve 468 bin ons gümüş rezervi bulunuyor. CVK Maden, Koç Holding’e ödeyeceği 18,5 milyon Euro’luk bedeli iki yıllık bir ödeme planı çerçevesinde yapacak. Ayrıca madende gerçekleştirilecek üretimden elde edilecek madenlerin yüzde 3’ü, Demir Export’a NSR payı olarak aktarılacak.