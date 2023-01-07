Sony otomotiv piyasasına girmeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 07.01.2023 - 06:59

Güncelleme: 07.01.2023 - 06:59

Elektronik markası Sony ve otomobil üreticisi Honda, Las Vegas'taki CES'te yeni Afeela markasını ve bir prototip aracı tanıtarak Sony Honda Mobility Inc ortaklığı için yeni planlarını açıkladı. Afeela, prototipin sonunda bir üretim modeline dönüşeceğini ve 2026'da beklenen teslimatlardan önce 2025'te ön siparişlerin başlayacağını söyledi.

Sony Honda Mobility Inc daha önce elektrikli araçlar geliştirmeye ve satmaya odaklanacağını belirtmişti. Sony Honda Mobility Inc araçlarını Afeela markası altında pazarlayacak.

Tanıtım sırasında sahnede bulunan Sony Honda Mobility CEO'su Yasuhide Mizuno, "Bu mobilite deneyiminin merkezinde çok fazla his var. Afeela, algılama ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak insanların mobilite hissini yaşadığı araçlar arası ilişki konseptimizi temsil ediyor. Sürüş dinamikleri ve performansın yanı sıra yazılım, ağlar ve arayüzleri de geliştirip evrimleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Afeela'dan gelen açıklamada ise "En ileri teknolojiyi yaratıcılıklarıyla geleceğe öncülük eden insanlarla birleştirerek mobilite alanında inovasyon peşinde koşacağız" ifadeleri kullanıldı.

Üçüncü seviye otonom sürüşe imkân sağlayacağı açıklana aracın yeni bir bilgi-eğlence sistemi kullanarak sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla daha fazla eğlence sunmaya odaklandığı da aktarıldı.

Prototipin en dikkat çekici özelliği ise insanlarla etkileşime girmesi. Araç ön tarafta yer alan dijital ekran şarj hızı, pil ömrü ve hatta hava durumu gibi bilgileri paylaşabiliyor.

Afeela'nın ilk otomobiline hangi bataryanın güç vereceği söylenmedi ancak dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacağı biliniyor.

Aracın dikkat dağıtıcı süsleme ve renkleri en aza indirerek mümkün olduğunca sade olacak şekilde tasarlandığı söyleniyor.