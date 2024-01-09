Koç Holding, Tat Gıda'yı sattı! İşte yeni sahibi

Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:04

Güncelleme: 09.01.2024 - 11:56

Koç Holding, Tat Gıda Sanayi A.Ş. paylarının yüzde 49,04'ünü ve bazı intifa senetlerini sattığını açıkladı.

Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu payların Tat Gıda Sanayi A.Ş. ("Tat Gıda") sermayesinin toplam yüzde 49,04'üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne ("Memişoğlu") satışına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme uyarınca;

Tat Gıda'da sahip olunan Tat Gıda sermayesinin yüzde 43,65'ine denk gelen toplam 59.364.947,16 TL nominal değerli paylar, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte ("Kapanış Tarihi") nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere ve Kapanış Tarihi esas alınarak hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden uyarlamaya tabi olmak koşulu ile 72,023,649.13 dolar karşılığında Memişoğlu'na satılacak.

Devre konu toplam yüzde 49,04 oranındaki Tat Gıda paylarının tamamı için devir bedeli ise kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere 80,915,335.72 dolar olarak belirlendi.

Tat Gıda'da sahip olunan 6 adet kurucu intifa senedi, Memişoğlu'na Kapanış Tarihi'nde nakden ve peşin olarak tahsil edilmek üzere toplam 1,500,000 dolar bedel karşılığında satılacak. Devre konu toplam 15 adet intifa senedinin bedeli ise 3,750,000 dolar olarak belirlendi.

Devir öncesinde, Tat Gıda'nın sahibi olduğu Ram Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 7,5'ine denk gelen toplam 449,999.32 TL nominal değerli paylar ile Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 1,1'ine denk gelen toplam 6,797.70 TL nominal değerli paylar Koç Holding tarafından satın alınacak.

Devir işlemleri, başta Rekabet Kurumu'ndan izin alınması ve yukarıda belirtilen Tat Gıda iştiraklerinin devrinin tamamlanması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olacak.

Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde işlemlerin tamamlanması öngörülmekte olup, tarafların bu süreyi 60 gün uzatma hakkı bulunuyor.