Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan ekonomik belirsizlik vurgusu

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:58

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:58

Türkiye'nin farklı illerinden Koç Topluluğu bayilerini bir araya getiren geleneksel Anadolu Buluşmaları'nın 31'incisi Ankara'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Buluşmaları'nın 31’incisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle başkent Ankara'da yapıldı.

"BATI KATLİAM KARŞISINDA SESSİZ KALIYOR"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 2023'ü tamamlarken, bilhassa yakın coğrafyada, maalesef büyük insani felaketlere sebep olan çatışma ortamının giderek yayıldığını kaydederek, "Batı hükümetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz. Bu utanç verici umursamazlığın bedelini bugün binlerce masum hayatıyla ödüyor. Batının bu çifte standardının, maalesef ileride hepimizi menfi etkileyecek çok vahim neticeleri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞ DÜNYASINDA OLAĞAN HALE GELDİ"

Küresel jeopolitik riskler artarken ekonomik belirsizliklerin de artık iş dünyasında olağan hale geldiğini aktaran Koç, 2020'den itibaren küresel salgın, Ukrayna'daki savaş ve hayat pahalılığı sorunlarıyla boğuşan dünya ekonomisinin, 2023'ün başında tahmin edilenden daha başarılı olduğunu belirtti.

Koç, geçen yıl son 40 yılın zirvesine çıkan küresel enflasyonun 2023'de gerilediğini, büyümenin yüzde 3 gibi makul bir düzeyde kalabilmesinin "yumuşak bir iniş" yapıldığı anlamına geldiğini ifade etti. Koç ayrıca, küresel ekonomiye ilişkin öngörülerinde temkinli olmayı sürdürdüklerini kaydetti.