Koç Holding’den ‘batarya hücresi üretim tesisi’ yatırımına ilişkin açıklama

Koç Holding, Ford batarya hücre yatırımının iptal edildiğini duyurdu. KAP’a konu hakkında yapılan açıklamada, batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı ve niyet mektubunun feshedildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 21:20
Koç Holding’den ‘batarya hücresi üretim tesisi’ yatırımına ilişkin açıklama
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Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Koç Topluluğu'nun katılımı ile Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21 Şubat 2023 tarihli açıklamamıza konu Niyet Mektubu (MoU) feshedilmiştir.

Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup, elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir."


Koç Holding üretim tesis

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