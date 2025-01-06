Koç Holding'den şok karar: Dev fabrika kapatılıyor!
Koç Holding, üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle Arçelik fabrikasını kapatma kararı aldı. Alınan karar KAP'a bildirildi.
Koç Holding, Polonya'da bulunan Arçelik fabrikasının kapatılacağını eylül ayında duyurmuştu. Verimlilik sorunları nedeniyle alınan bu kararda tasfiye süreci tamamlanma aşamasına geldi. Fabrikanın Mart ayına kadar kapanacağı, yaklaşık 1800 çalışanın ise işten çıkarılacağı açıklandı.
KARAR KAP'A BİLDİRİLDİ
Koç Holding, Avrupa yatırımlarında hedeflediği başarıyı Polonya'daki Arçelik fabrikasında yakalayamadı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, fabrikanın verimsizlik nedeniyle kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
TASFİYE SÜRECİ VE ÇALIŞAN HAKLARI
Mart ayına kadar tamamen kapanacak olan fabrikada çalışan 1800 kişi, kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek işten çıkarılacak. Tasfiye sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ifade edildi.
Etiketler: #Koç Holding #arçelik #polonya #fabrika
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