Türkiye'nin en büyük sermaye grubu Koç Holding net zarar açıkladı!

Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:17

Güncelleme: 08.11.2024 - 10:32

Koç Holding, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında kalarak 3,68 milyar TL net dönem zararı açıkladı. İlk dokuz aylık net zararı ise 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

PİYASA BEKLENTİSİNİN ÇOK GERİSİNDE

Finansal verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuran şirket, üçüncü çeyrekte beklentilerin oldukça gerisinde bir performans gösterdi. Piyasa beklentisi 450 milyon TL kâr yönündeyken, ikinci çeyrekte 1,60 milyar TL kâr elde edilmişti.

Şirketin yurtdışı gelirlerinin toplam içindeki payı yüzde 29 olarak açıklanırken, bu gelirin yüzde 48'inin Tüpraş'tan geldiği belirtildi. Ayrıca Koç Holding'in 2024 ilk yarısı itibariyle 854 milyon dolar net nakdi bulunuyor.

Tüpraş, holdingin konsolide net kârına 5,4 milyar TL katkıda bulunurken, Ford Otosan 13,4 milyar TL, Yapı Kredi 12 milyar TL zarar yazdı. Arçelik ise net kâra 2,3 milyar TL katkıda bulundu.

BRÜT KÂRDA DÜŞÜŞ

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1 milyar 660 milyon TL gelir elde eden şirketin, brüt kârı ise yüzde 40 düşüşle 240 milyon TL’ye geriledi. Ana ortaklık payı ise -1,9 milyar TL olarak kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte holding gelirlerinin 313,3 milyar TL’sini enerji, 220,2 milyar TL’sini otomotiv, 118,4 milyar TL’sini dayanıklı tüketim ve 168,6 milyar TL’sini finans sektörü sağladı.

Yılın ilk dokuz ayında yatırım faaliyetlerinden 2,81 milyar TL gelir elde eden Koç Holding, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 14,93 milyar TL kâr sağladı. Ancak, 16,86 milyar TL net finansman gideri ve enflasyon düzeltmesi nedeniyle 38,51 milyar TL parasal pozisyon kaybı kârlılığı olumsuz etkiledi.

Holdingin toplam finansal borcu 819,97 milyar TL’ye ulaşırken, bu borçlar toplam varlıkların yüzde 21,3’ünü oluşturuyor. Net Borç/FAVÖK oranı ise 0,9 seviyesinde.

Son olarak, Koç Holding yılın ilk 9 ayında yaklaşık 2,8 milyar dolar kombine yatırım yaparken, son beş yılda bu yatırım miktarı 12,9 milyar dolara yükseldi.